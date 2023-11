Αυτές είναι οι πρώτες εικόνες από το νέο γήπεδο της Βιλερμπάν, LDLC Arena η οποία θα κάνει εγκαίνια απόψε με αντίπαλο τη Μπάγερν Μονάχου.

Για την 10η αγωνιστική της Euroleague, η Βιλερμπάν υποδέχεται απόψε (Πέμπτη, 23/11, 21:00) την Μπάγερν Μονάχου, στο πρώτο ματς του γαλλικού συλλόγου στο νέο του σπίτι.

Ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της Βιλερμπάν αρχίζει σε λίγες ώρες με την πρώτη αναμέτρηση στο παρκέ της νεόκτιστης LDLC Arena. Ο πρώτος αντίπαλος είναι η Μπάγερν Μονάχου ενώ σε αυτό το γήπεδο θα παίξουν φέτος τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και ο Ολυμπιακός στη 14η και 16η αγωνιστική στις 14 και 22 Δεκεμβρίου αντίστοιχα.

Η γαλλική ομάδα έχει ήδη αρχίσει να ανεβάζει φωτογραφίες από το νέο της γήπεδο ενώ πριν λίγες ώρες πραγματοποίησε στο χώρο προπόνηση, όπως φαίνεται και στο βίντεο:

The stage is ON. #LDLCASVEL pic.twitter.com/1TSETbwLSI