Σφαιρόπουλος: «Εμπιστεύομαι τους παίκτες μου, πρέπει απλά να συγχρονιστούμε» (vid)

Ο προπονητής του Ερυθρού Αστέρα, Γιάννης Σφαιρόπουλος μίλησε στην κάμερα της Euroleague και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην πίστη που έχει στους παίκτες του.

Ο Ερυθρός Αστέρας αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη 14η θέση της βαθμολογικής κατάταξης στη Euroleague, έχοντας ρεκόρ 3-6, ενώ πριν λίγες εβδομάδες, ο Γιάννης Σφαιρόπουλος αντικατέστησε τον Ντούσκο Ιβάνοβιτς στην ηγεσία του πάγκου του σερβικού συλλόγου.

Ο Έλληνας κόουτς μίλησε στην κάμερα της Euroleague και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, στη πίστη που έχει ως προς τους παίκτες του ρόστερ του, στις ιδιαιτερότητες που έχει το γεγονός να αναλαμβάνει ένας προπονητής ενώ έχει ήδη αρχίσει η σεζόν αλλά και στο τρόπο που θέλει να βλέπει τις ομάδες του να παίζουν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Σφαιρόπουλου:

«Δεν είναι εύκολο το να έρχεσαι στο μέσο της σεζόν σε μία ομάδα. Αισιοδοξείς ώστε να έχεις την εμπειρία και να προσαρμοστείς στην ομάδα, από τη μία πλευρά, και από την άλλη να βάλεις αυτό που θες εσύ ώστε να βελτιώσεις το παιχνίδι της ομάδας.

Για εμένα, οι ομάδες μου πρέπει να παίζουν καλή άμυνα, ώστε να αποδιοργανώσουν του παιχνίδι του αντιπάλου και φυσικά να εκμεταλλευτούμε το ανοιχτό γήπεδο ώστε να παίξουμε με ταχύτητα στην επίθεση. Θέλουμε να παίζουμε γρηγορότερα ώστε να συμπεριλάβουμε όλους τους παίκτες στον αγώνα και να πάρουμε από όλους ό,τι καλύτερο μπορούν να δώσουν.

Εμπιστεύομαι τους παίκτες που έχουμε εδώ. Το ρόστερ είναι πολύ ταλαντούχο. Πρέπει απλά να συντονιστούμε και να συγχρονίσουμε το παιχνίδι μας».

