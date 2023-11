Ο Ολυμπιακός είπε καλημέρα στον κόσμο του με ένα βίντεο οπού πρωταγωνιστούν δύο μικροί φίλοι του, οι οποίοι αγκαλιάστηκαν από τη χαρά τους για την εξέλιξη του αγώνα.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε χθες να νικήσει τον Ερυθρό Αστέρα για την 9η αγωνιστική της Euroleague, επικρατώντας με σκορ 88-83 και έφτασε πλέον το ρεκόρ στο 5-4.

Λίγες ώρες αργότερα, οι «ερυθρόλευκοι» επέλεξαν να πουν καλημέρα στο φίλαθλο κοινό ανεβάζοντας μία από τις πιο όμορφες στιγμές που εξελίχθηκαν στο ΣΕΦ, με πρωταγωνιστές δύο παιδιά. Έπειτα από μία φάση η οποία είχε ευνοϊκό αποτέλεσμα για τους γηπεδούχους, οι δύο φίλοι χωρίς να μπορούν να κρύψουν την χαρά τους αγκαλιάστηκαν μεταξύ τους ενώ παράλληλα στο πρόσωπό τους φαινόταν το πόσο απολάμβαναν τον αγώνα.

Kalimera! ☀️☕️😃



When you are watching your favourite team strive and you get emotional! 🥹❤️🤍#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/GaeAP1PgtI