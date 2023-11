Ο Κώστας Σλούκας καθόρισε το τελικό αποτέλεσμα στο ΟΑΚΑ, σημειώνοντας τους τρεις από τους τελευταίους τέσσερις πόντους των «πράσινων», ζητώντας από τον Αταμάν να μην παίξει pick-n-roll αλλά ένας εναντίον ενός στην clutch κατοχή του Παναθηναϊκού.

Ο Κώστας Σλούκας έδωσε στον Παναθηναϊκό 16 πόντους, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα, συμβάλλοντας από την πλευρά του στη νίκη επί της Ζάλγκιρις στο ΟΑΚΑ για τους «πράσινους» που βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 4-4 στην κατάταξη της EuroLeague.

Ο Έλληνας γκαρντ ήταν εκείνος που πέτυχε τους τρεις από τους τελευταίους τέσσερις πόντους του Παναθηναϊκού, κερδίζοντας αρχικώς ένα κρίσιμο φάουλ από τον Ντίμσα στα 13" πριν τη λήξη και κάνοντας το 71-68 με 2/2 βολές στα 21" για το φινάλε.

Ο Κάζις Μακσβίτις πήρε time-out και ο Μπρέιντι Μάνεκ πέτυχε το τρίποντο της ισοφάρισης με 13" στο χρονόμετρο αφού ο Παναθηναϊκός δεν έκανε φάουλ.

Ο Εργκίν Αταμάν πήρε επίσης time-out και ο Κώστας Σλούκας ζήτησε από τον Τούρκο προπονητή να παίξει ένας εναντίον ενός και όχι pick-n-roll στην clutch κατοχή των γηπεδούχων. Μετά την επαναφορά, κέρδισε φάουλ από τον Άρνας Μπουτκεβίτσιους.

Ο Σλούκας έβαλε την πρώτη, έχασε τη δεύτερη, η Ζάλγκιρις πήρε το ριμπάουντ αλλά ο Κίναν Έβανς υπέπεσε σε λάθος, έπειτα από εξαιρετική άμυνα των Γκραντ-Γκριγκόνις που διαμόρφωσε το τελικό 73-71 από τη γραμμή των βολών.

Kostas Sloukas had a target in mind for the clutch possesion and let Ergin Ataman know his plan 🗣️ pic.twitter.com/4kneMMz1Ly