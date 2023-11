Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε ακόμα ένα sold out στα τσάρτερ που μεταφέρουν την ομάδα και τους φιλάθλους της στις εκτός έδρας αναμετρήσεις της EuroLeague. Πλέον, ξεπούλησε και η πτήση για τη Γαλλία και το ματς με τη Βιλερμπάν.

Ακόμη ένας προορισμός για τον Παναθηναϊκό, έγινε ανάρπαστος! Η πράσινη ΚΑΕ ανακοίνωσε πως και το τσάρτερ με προορισμό τη Λυών, για το ματς με τη Βιλερμπάν (14/12, 14η αγωνιστική) ξεπούλησε όλες τις διαθέσιμες θέσεις.

Σε συνεργασία με το «Aktina Travel Group» η ομάδα του «τριφυλλιού» θα «πετάξει» στην πλειοψηφία των ταξιδιών, με πτήσεις τσάρτερ και είχαν ζητήσει από τους φιλάθλους τους να δηλώσουν συμμετοχή, εφόσον θέλουν να ακολουθήσουν την ομάδα.

✈️ Villeurbanne: SOLD OUT



✅ Another destination is fully booked



☘️ More charter flights are coming soon!#WeTheGreens #paobc pic.twitter.com/u6o2UPffQ7