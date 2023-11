Oι παίκτες του Παναθηναϊκού κλέβουν την παράσταση στο ΤΟP 10 της Euroleague, όπως και το νικητήριο σουτ του ΜακΙντάιρ στο ΣΕΦ.

Εντυπωσιακό είναι το TOP 10 της Euroleague και έχει έντονο ελληνικό στοιχείο. Τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού βρίσκονται στο TOP 10. Οι Μπαλτσερόφσκι και Λεσόρ για τις καρφωματάρες τους, αλλά και η έξοχη συνεργασία Γκριγκόνις-Μήτογλου.

Δεν θα μπορούσε να λείπει και το καλάθι-μαχαιριά του ΜακΙντάιρ κόντρα στον Ολυμπιακό. Στην κορυφή συναντάμε τον φοβερό πασέρ Ντάριους Τόμπσον της Εφές που τρέλανε πάλι κόσμο με την ασίστ του στον Τζόουνς.

Απολαύστε το TOP 10

