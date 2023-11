Ο Μουστάφα Φαλ με το κάρφωμά του απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο, βρήκε μία θέση στην καλύτερη δεκάδα του Οκτωβρίου για την EuroLeague.

Ο Οκτώβριος αποδείχθηκε ένας μήνας άκρως θεαματικός για την EuroLeague. Η διοργάνωση δημοσίευσε τα 10 καλύτερα καρφώματα του μήνα, με το θέαμα να είναι εντυπωσιακό.

Μέσα στη 10άδα αυτήν υπάρχει και μία... ελληνική συμμετοχή. Αυτήν του Μουστάφα Φαλ! Ο Γάλλος σέντερ κάρφωσε με μανία στο καλάθι της Αρμάνι, σε μία βραδιά όμως στην οποία ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να φύγει νικητής.

Τα καρφώματα των Μπουτκεβίτσιους στο Νο2 και του Ταϊρίκ Τζόουνς στην κορυφή ωστόσο έχουν κλέψει τις εντυπώσεις.

The best dunks of October 🔨



Top plays of the Month | @TurkishAirlines pic.twitter.com/7aT9sNkAzs