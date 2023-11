Στο VIP Lounge στο ΟΑΚΑ βρέθηκαν οι Λούκα Βιλντόζα και Ιωάννης Παπαπέτρου για να παρακολουθήσουν με φιλάθλους το ματς κόντρα στην Μπαρτσελόνα.

Το VIP Lounge στο ΟΑΚΑ απέκτησε ζωή, μολονότι ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται στη Βαρκελώνη. Η πρωτοβουλία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός να προβάλλει τα εκτός έδρας ματς της EuroLeague στο ΟΑΚΑ εφαρμόστηκε για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν.

Και όπως είχε προαναγγείλει ο Παναθηναϊκός, στη συντροφιά των φιλάθλων που θα έχουν τη δυνατότητα να δουν το ματς, θα βρίσκονται και οι παίκτες που είναι εκτός αποστολής.

Στο VIP Lounge βρέθηκε τόσο ο Λούκα Βιλντόζα, όσο και ο Ιωάννης Παπαπέτρου, οι οποίοι πήραν θέση για να παρακολουθήσουν την προσπάθεια των συμπαικτών τους.

«Πρόκειται για ακόμη μια κίνηση αναβάθμισης της "ΟΑΚΑ experience", η οποία επεκτείνεται και στις ημέρες κατά τις οποίες δεν διεξάγονται αγώνες στο «σπίτι» μας», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση των «πράσινων».

Luca & Ioannis in OAKA VIP Lounge, watching the game with #PAOFans! 💚@FCBbasket - #paobc pic.twitter.com/VUZD35G8dU