Ο Ντούσαν Τάντιτς επισκέφθηκε την προπόνηση του μπασκετικού τμήματος της Φενέρμπαχτσε με την τούρκικη ομάδα να ετοιμάζεται για τον ερχόμενο αγώνα της Euroleague κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στην Τουρκία με σκοπό να αντιμετωπίσει στην Κωνσταντινούπολη την Φενέρμπαχτσε για την έκτη αγωνιστική της Euroleague την Πέμπτη 2/11 στις 19:45.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη έχει αρχίσει την προετοιμασία της για τον επικείμενο αγώνα, με τους παίκτες του τουρκικού συλλόγου να δέχονται κατά την διάρκεια της σημερινής προπόνησης την επίσκεψη του επιθετικού του ποδοσφαιρικού τμήματος, Ντούσαν Τάντιτς.

Η Φενέρμπαχτσε βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Τουρκίας, έχοντας σε δέκα αγώνες ισάριθμες νίκες. Ο 34χρονος επιθετικός έχει σημειώσει συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις μέχρι στιγμής έξι γκολ και τέσσερις ασίστ σε 19 συμμετοχές.

Ο ίδιος αποθεώθηκε και στον αγώνα για τον πέμπτο γύρο της Euroleague ανάμεσα στην Μπάγερν Μονάχου και την τούρκικη ομάδα, όταν οι οπαδοί άρχισαν να τραγουδούν στον ρυθμό της γνωστής επιτυχίας, Freed From Desire.

Δείτε το βίντεο από την προπόνηση:

Olympiacos maçı öncesinde takımımızın idmanını ziyaret eden Dusan Tadic'in sizlere bir mesajı var! ✉️💛💙@Fenerbahce



Thanks for your visit @DT10_Official! 🙏 pic.twitter.com/kA1TVMT7Al