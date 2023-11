Ο Παναθηναϊκός σε συνεργασία με το «Aktina Travel Group» ταξιδεύει μαζί με τους φίλους του στην EuroLeague, ενημερώνοντας ότι εξαντλήθηκαν οι διαθέσιμες θέσεις για το ταξιδιωτικό πακέτο με Μονακό και Αρμάνι Μιλανο ενώ απέμειναν ελάχιστες για τον αγώνα με τη Βιλερμπάν.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, μαζί με τον επίσημο ταξιδιωτικό της συνεργάτη, το Aktina Travel Group δίνει τη δυνατότητα στους φίλους του «τριφυλλιού» να ακολουθήσουν την ομάδα στους εκτός έδρας αγώνες στη EuroLeague. Οι «πράσινοι» ενημέρωσαν ότι το πακέτο για τις αναμετρήσεις με τη Μονακό και την Αρμάνι Μιλάνο εξαντλήθηκε ενώ απομένουν ελάχιστες θέσεις για το ταξίδι στη Γαλλία με τη Βιλερμπάν.

Μετά την απόλυτη επιτυχία που σημείωσαν τα ταξιδιωτικά πακέτα για Βαρκελώνη και Βερολίνο για τις αναμετρήσεις με την FC Barcelona και την Alba Berlin και την εξάντληση όλων των θέσεων εντός ολίγων ημερών, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, μαζί με τον επίσημο ταξιδιωτικό της συνεργάτη, το Aktina Travel Group σας δίνουν τη δυνατότητα να ακολουθήσετε την ομάδα σε ακόμη πέντε εκτός έδρας αγώνες.

Βρεθείτε στο πλευρό του Παναθηναϊκού στις πέντε σημαντικές εκτός έδρας αναμετρήσεις του στη Euroleague σε Βιλερμπάν, Μιλάνο, Μονακό, Βιτόρια και Βαλένθια με αντιπάλους τις LDLC ASVEL Villeurbanne (14/12, 21:00 τοπική ώρα), AS Monaco (20/12, 19:00 τοπική ώρα), EA7 Emporio Armani Milan (22/12, 20:45 τοπική ώρα), Baskonia Vitoria-Gasteiz (3/1, 20:30 τοπική ώρα) και Valencia Basket (5/1, 20:00 τοπική ώρα) και ζήστε τη μοναδική εμπειρία να ταξιδέψετε στο ίδιο αεροπλάνο με την ομάδα με ιδιωτική πτήση.

Τα συγκεκριμένα ταξιδιωτικά πακέτα περιλαμβάνουν τα αεροπορικά εισιτήρια, τους φόρους αεροδρομίου, τη διαμονή στο ξενοδοχείο της ομάδας με πρωινό, τα μεταφορικά έξοδα καθώς και τη μοναδική εμπειρία της συνάντησης με τους παίκτες και το τεχνικό τιμ!

Αναλυτικότερα:

*Οι τιμές που αναφέρονται ισχύουν ανά άτομο

· Κλείστε τη θέση σας επικοινωνώντας με το Aktina Travel Group.

· Τηλεφωνικά (Δευτέρα - Παρασκευή 09.00-18.00) στα 2109002617, 2109002648 και 2109002651 ή μέσω mail στο [email protected]



