Η πέμπτη αγωνιστική της Euroleague ολοκληρώθηκε με το Top 10 των καλύτερων φάσεων να μην περιλαμβάνει αυτή την φορά κάποιο στιγμιότυπο από τους αγώνες των ελληνικών ομάδων.

Ο πέμπτος γύρος της Euroleague πέρασε, έχοντας δύο πολύ μεγάλα ντέρμπι. Από την μία ο αγώνας της Ρεάλ Μαδρίτης με την Μπαρτσελόνα όπου οι περυσινοί κατακτητές νίκησαν με 65-64 και από την άλλη, ο «εμφύλιος» του Βελιγραδίου ανάμεσα στην Παρτιζάν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τον Ερυθρό Αστέρα του Γιάννη Σφαιρόπουλου, αναμέτρηση η οποία έληξε 88-86 υπέρ της ομάδας του Σέρβου προπονητή.

Αρκετές από τις κορυφαίες φάσεις της αγωνιστικής ανήκουν σε αυτούς τους δύο αγώνες ενώ στο Top 10 δεν υπάρχει ελληνική παρουσία. Το buzzer beater τρίποντο του Στέφαν Γιόβιτς από τον αγώνα της Βαλένθια με την Ζάλγκιρις, βρίσκεται στην δέκατη θέση ενώ την κορυφή καταλαμβάνει η τάπα του Γκάμπριελ Προτσίντα στην προσπάθεια του Νίκολα Μίροτιτς από το ματς της Άλμπα Βερολίνου με αντίπαλο την Αρμάνι Μιλάνο (85-82).

Δείτε το βίντεο του Top 10 για την πέμπτη αγωνιστική της Euroleague:

This week was 🔥



Check out the TOP 10 Plays from Round 5, including action from the Belgrade derby and El Clásico 🎥



'Top Plays of the Round' I @turkishairlines pic.twitter.com/Jf116SBeWI