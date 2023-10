Ο Μάικ Σκοτ σημείωσε το πιο δύσκολο καλάθι στην αναμέτρηση της Βλερμπάν με τη Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Αμερικανός φόργουορντ της Βιλερμπάν όχι μόνο πρόλαβε το χρονόμετρο στη λήξη της επίθεσης της ομάδας του, αλλά φρόντισε να πετύχει και ένα πολύ δύσκολο τρίποντο.

Στην κυριολεξία πέταξε την μπάλα εκτός ισορροπίας και την έστειλε... συστημένη στο καλάθι της Φενέρμπαχτσε με ταμπλό.

Αν μη τι άλλο ήταν το πιο δύσκολο καλάθι της ομάδας του και μάλιστα σε πολύ κρίσιμο χρονικό σημείο του αγώνα.

Δείτε τι...έβαλε

THE BANK IS OPEN 💰💰💰



Mike Scott with the BIG 3 at the end of the shot clock 🏀🎯#MagicMoment l @LDLCASVEL pic.twitter.com/MdX1sNLAoi