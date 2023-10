Με χαρακτηριστικό tweet ο Ολυμπιακός αφήνει πίσω την ήττα από την Αρμάνι Μιλάνο και «κοιτάζει» το επόμενο ματς με την Παρτίζαν στο ΣΕΦ (19/10, 21:15).

«Δεν υπάρχει χρόνος για δάκρυα» ανέφερε η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ στα social media λίγες ώρες μετά την δεύτερη συνεχόμενη ήττα στην Euroleague, αυτήν την φορά από τη Αρμάνι Μιλάνο στο «Mediolanum Forum» με 65-53. Με αυτόν τον τρόπο θέλησε να μπει την καθιερωμένη «καλημέρα» μετά από κάποιο ματς, εστιάζοντας στο αμέσως επόμενο.

Άλλωστε ακολουθεί άμεσα η αναμέτρηση με την Παρτίζαν στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (19/10, 21:15) όπου ο Ολυμπιακός θέλει να επιστρέψει στις νίκες και στις επιτυχίες:! «Αύριο παίζουμε με την Παρτίζαν και σας χρειαζόμαστε στο πλευρό μας. Είστε η δύναμή μας. Μαζί θα παλέψουμε για να επιστρέψουμε στον δρόμο μας» ανέφερε επίσης η σχετική ανάρτηση.

Kalimera! 🌤️☕️🫡



No time for tears…



🏀 Tomorrow (19/10, 21.15) we play against Partizan and we need you by our side.



✊🏽 You are our strength. Together We will Fight to get back on track!



🎟️ https://t.co/oXVktxc9hZ#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/tZTOxP86lu