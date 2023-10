Ένταση επικράτησε μετά τη λήξη στο Φενέρ-Παναθηναϊκός με πρωταγωνιστές τους Σλούκα και Γουίλμπεκιν.

Άναψαν τα αίματα μετά το τέλος του ματς της Φενέρ με τον Παναθηναϊκό και τη νίκη των Τούρκων. Ένταση υπήρξε μεταξύ του Κώστα Σλούκα και του Σκότι Γουίλμπεκιν, όμως οι ψυχραιμότεροι τους συγκράτησαν και η κατάσταση ηρέμησε στη συνέχεια.

Ο Σλούκας πήγε να μαζέψει τους συμπαίκτες του στο κέντρο του γηπέδου, όμως ο Γουίλμπεκιν τον έσπρωξε λέγοντας του «εδώ είναι το γήπεδο μας, εμείς στο κέντρο». Ο Έλληνας γκαρντ ήταν έξαλλος με τον Αμερικανό γκαρντ και τον έδειχνε με το δάχτυλο. Μάλιστα μόλις ηρέμησε και ξεκίνησε να πάει προς τα αποδυτήρια, έκανε μια κίνηση με τα χέρια προς τον κόσμο της Φενέρμπαχτσε. Ορισμένοι φίλαθλοι των Τούρκων τον αποδοκίμασαν. Ο Σλούκας ήταν σε συζητήσεις για επιστροφή στους Τούρκους αυτό το καλοκαίρι πριν υπογράψει με τον Παναθηναϊκό, ενώ έπαιξε στην Φενέρμπαχτσε από το 2015 μέχρι το 2020, κατακτώντας και μια φορά τη Euroleague.

After the final whistle, a small scuffle broke out between Fenerbahce and Panathinaikos players 👀 pic.twitter.com/BTa2KWA63V