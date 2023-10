Συμπληρώνονται 14 χρόνια από τη βραδιά που η φανέλα με το νούμερο «4» του Φραγκίσκου Αλβέρτη αποσύρθηκε για πάντα στην οροφή του ΟΑΚΑ.

Ήταν 11 Οκτωβρίου 2009. Στο ΟΑΚΑ είχε στηθεί μια πραγματική γιορτή για το «τοτέμ» του συλλόγου. Τον Φραγκίσκο Αλβέρτη!

Ήταν η βραδιά που πέρασε στην αιωνιότητα η φανέλα του εμβληματικού αρχηγού του Παναθηναϊκού. Το σύνθημα «αιώνια πιστός, δεν γίνεται αλλιώς, εσύ θα είσαι για πάντα αρχηγός» δονούσε την ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ και παρά το πανό που έγραφε «Μακάρι η κόρνα της λήξης να μην ηχήσει και ο αρχηγός μας να μην σταματήσει» η απόφαση του «Φράγκι» ήταν.... ειλημμένη. Σε ηλικία 35 χρονών και 4 μηνών έλεγε το οριστικό «αντίο» από τα παρκέ και παρέδιδε τότε τη σκυτάλη και το χρίσμα του αρχηγού στον Δημήτρη Διαμαντίδη!

«Όλα αυτά τα χρόνια δεν μπορούσα να φανταστώ ότι κάποιος αθλητής μπορεί να νιώσει τέτοια συναισθήματα, τέτοιες συγκινήσεις και να γνωρίσει κόσμο σαν και εσάς. Τώρα να σας πω οτι νιώθω συγκινημένος και σας ευχαριστώ, δεν έχει νόημα» έλεγε συγκινημένος από το μικρόφωνο και κατέληγε: «Ξέρετε πολύ καλά τι αισθάνομαι για εσάς, για την ομάδα και πως όλοι μαζί πονάμε και χαιρόμαστε όλα αυτά τα χρόνια. Απλα θέλω να σας πω και να είστε σίγουροι, αν μπορούσα να ξεκινήσω από την αρχή, να σας ανταποδώσω ό,τι μου έχετε δώσει, θα το έκανα αυτή τη στιγμή. Να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστώ για όλα και να θυμάστε... Και στις χαρές και στις λύπες μαζί...»

On this day: October 10, 2009 ☘️



Fragiskos Alvertis, our captain, had his jersey retired in crowded OAKA 4️⃣💚#WeTheGreens #paobc pic.twitter.com/suwy8nHQis

— Panathinaikos BC (@paobcgr) October 11, 2023

