Η Μπέριλ ΜακΚίσικ θέλει να βαδίσει στα χνάρια του συζύγου και να μάθει να καρφώνει όπως και εκείνος!

Η Μπέριλ ΜακΚίσικ είναι ιδιαίτερη ενεργή στα social media και πολύ περισσότερο στο twitter (σ.σ. νυν «Χ») όπου ανοίγει συχνά-πυκνά διάλογο με τους φιλάθλους.

Αυτή τη φορά «ανέβασε» ένα βίντεο που παίζει μπάσκετ και σκοράρει με ευκολία από κοντά ωστόσο δεν πρόκειται να αρκεστεί μόνο σε αυτό.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά «θα μάθω να καρφώνω όπως και ο Σακιέλ ΜακΚίσικ» βαδίζοντας στα χνάρια του συζύγου της.

Άραγε θα τα καταφέρει;

Δείτε το σχετικό βίντεο που ανέβασε

I will learn how to dunk like @ShaqInTheBox next⛹🏼‍♀️ pic.twitter.com/zOqFJBWp5H