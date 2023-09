Αταμάν για τη σεζόν με τον Παναθηναϊκό: «Θα κερδίσουμε άλλη μία φορά» (vid)

Ο Εργκίν Αταμάν έστειλε το μήνυμά του από τη Βαρκελώνη, αναφορικά με το νέο Παναθηναϊκό, επαναλαμβάνοντας την... κλασική του ατάκα: «Θα κερδίσουμε άλλη μία φορά»

Ο Εργκίν Αταμάν βρίσκεται στη Βαρκελώνη, για τις ανάγκες υποχρεώσεων της EuroLeague. Ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού πρόκειται να συμμετάσχει στο νέο διαφημιστικό για την ολοκαίνουργια σεζόν και ενώ είναι με το κοστούμι του ρόλου του, μίλησε στη EuroLeague.

Και στο φινάλε, κράτησε μία από τις κλασικές του ατάκες. Παλιότερα την έλεγε για την Αναντολού Εφές, τώρα αποτελεί σημείο αναφοράς για τον Παναθηναϊκό.

«Τα συναισθήματα μου είναι διαφορετικά. Είμαι ενθουσιασμένος που ξεκινάω μία νέα σεζόν, με μία νέα ομάδα. Θέλουμε να εκπληρώσουμε τους στόχους μας, τις προσδοκίες μας για όλους τους φίλους του Παναθηναϊκού και ξέρω ότι σε όλη την Ευρώπη είναι περίεργοι να δουν τον νέο Παναθηναϊκό. Αισθάνομαι καλά, όπως πάντα μου αρέσουν οι προκλήσεις και θα δούμε. Τι μπορώ να πω... Μπορώ μόνο να πω "θα κερδίσουμε άλλη μία φορά"», είπε ο προπονητής του Παναθηναϊκού.

Catching up with the new @paobcgr boss, Ergin Ataman to get his thoughts ahead of a new-season 🎤



As per usual, he was on good form 👀



Watch until the end for a classic Ataman Declaration 🗣️ pic.twitter.com/DTu318TZnV