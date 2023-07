H Euroleague προετοίμσε τους φίλους της Αρμάνι, ανεβάζοντας video με τα καλύτερα του Πόιθρες.

H Aρμάνι δυνάμωσε στη ρακέτα της με την απόκτηση του Άλεξ Πόιθρες για έναν χρόνο. Ο 29χρονος ψηλός αγωνίστηκε στη Μακάμπι τη σεζόν που πέρασε και είχε 7,8 πόντους και 3,6 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στην Euroleague. Οι διοργανωτές μάζεψαν μερικές όμορφες φάσεις του παίκτη και προετοίμασαν τον κόσμο των Ιταλών για τη σεζόν που έρχεται και θα τον βρει στο Μιλάνο.

