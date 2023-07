Με αφορμή την απόκτηση του Μπαλτσερόφσκι από τον Παναθηναϊκό, η Εuroleague ζήτησε από τον κόσμο την άποψη του για τις 11 μεταγραφές των πράσινων.

Εντυπωσιακά πράγματα στο μεταγραφικό παζάρι κάνει το φετινό καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός. Μετά το μπαμ με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και την σημερινή ανακοίνωση της απόκτησης του Αλεξάντερ Μπαλτσερόφσκι (2.15), το... τριφύλλι έφτασε στις 11 μεταγραφές.

Σλούκας, Γκάι, Γκραντ, Μωραϊτης, Βιλντόζα, Μήτογλου, Μπαλτσερόφσκι, Παπαπέτρου, Λεσόρ, Ερνανγκόμεθ και Κώστας Αντετοκούνμπο συμπληρώνουν την 11άδα! Η Εuroleague θέλησε να βάλει στην εξίσωση τους φίλους της και έτσι τους ζήτησε τη γνώμη για τις κινήσεις της ομάδας του Αταμάν το καλοκαίρι που διανύουμε.

Η ανάρτηση της

Aleksander Balcerowski is a Green☘️



The full list of @paobcgr signings this off-season so far ✍️



How do you rate their business? pic.twitter.com/fWXAjvpa5y