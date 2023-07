Κάνααν για Σλούκα: «Νομίζετε πως είναι ο σωτήρας σας;»

O Aϊζάια Κάνααν τοποθετήθηκε για την μετακίνηση του Σλούκα από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό.

Ο Κώστας Σλούκας αποχώρησε από τον Ολυμπιακό και αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό, σε μια κίνηση που συζητήθηκε περισσότερο από κάθε άλλη όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη την Ευρωπή.

Ο Ταϊρίς Ράις μέσω του προφίλ του στο twitter αντέδρασε στη μεταγραφή του Έλληνα γκαρντ, αφού θεωρούσε πως επρόκειτο για προϊόν φώτοσοπ. Και λίγες ώρες μετά, ήρθε ο Αϊζάια Κάνααν που απάντησε στην ανάρτηση του Basketnews που είχε το σχόλιο του Ράις.

«Kανείς δεν το πίστευε, αλλά είναι ο σωτήρας σας;», έγραψε ο παίκτης των Πειραιωτών.

🇬🇷 Kostas Sloukas transferring to Panathinaikos is such an unbelievable move that even EuroLeague legends still cannot believe it😅@ReseRice4 we made it more official looking 😏 pic.twitter.com/upsVPlaj2L