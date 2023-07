O Φαλ ανυπομονεί για την πρεμιέρα της Euroleague και το ντέρμπι αιωνίων στο ΟΑΚΑ.

Mε τον καλύτερο τρόπο θα ξεκινήσει η Euroleague για την αγωνιστική περίοδο 2023-24. Στην πρεμιέρα Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα κοντραριστούν στο ΟΑΚΑ (06/10), στην πρώτη μάχη του Κώστα Σλούκα κόντρα στην πρώην ομάδα του.

Ανυπόμονος για το ντέρμπι αιωνίων είναι ο Μουσταφά Φαλ και το έδειξε με ανάρτηση του, ανεβάζοντας κάρφωμα από το ΟΑΚΑ. «Ανυπομονώ για την πρεμιέρα της Euroleague», έγραψε ο Γάλλος σέντερ.

Η ανάρτηση του

I can't wait for @EuroLeague season to start 🐊🔴⚪️ @Olympiacos_BC pic.twitter.com/U9IHqtxmOQ