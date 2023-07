Ο Ταϊρίς Ράις μέσω του προφίλ του στο twitter αντέδρασε στη μεταγραφή του Κώστα Σλούκα στον Παναθηναϊκό, αφού θεωρούσε πως επρόκειτο για προϊόν φώτοσοπ.

Το πρώτο... κύμα αντιδράσεων για την μετακίνηση του Κώστα Σλούκα από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό πέρασε, ωστόσο φαίνεται πως ο Ταϊρίς Ράις έμεινε λίγο πίσω.

Η EuroLeague ανακοίνωσε με επισημότητα το πρόγραμμα της νέας σεζόν εστιάζοντας στο ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ, το οποίο "σημαδεύεται" στην πρεμιέρα της διοργάνωσης ως το Νο1 ματς.

Ο Ράις στην ενημέρωση της Λίγκας για τον συγκεκριμένο αγώνα κατάλαβε πως ο Σλούκας θα είναι πλέον μέλος των πρασίνων και η απάντησή του στο ποστ ήταν η εξής: «Ο Σλούκας στον Παναθηναϊκό; Νόμιζα ότι ήταν φώτοσοπ. Σας είπα ότι κάνουν κινήσεις, αλλά δεν ήξερα ότι αυτή ήταν μία από εκείνες!»

Sloukas to Pana?? I thought this was photoshopped. I told y’all they were making moves but I didn’t know this was one of them. https://t.co/nJkEGmB367