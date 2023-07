Άκρως απολαυστικός ήταν ο Τζορτζ Πάπας ο οποίος ανυπομονεί να επιστρέψει στην Ελλάδα με αφορμή την... ακρίβεια στην Αμερική.

Ο Τζορτζ Πάπας είναι ένας ευχάριστος τύπος. Και φροντίζει να το δείχνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Αυτή τη φορά αφορμή αποτέλεσαν τα... μπουρίτος στην Αμερική για τα οποία διαμαρτυρήθηκε λόγω της υψηλής τιμής που τα πουλάνε!

Και γι' αυτόν τον λόγο άρχισε να μετράει... αντίστροφα για την επιστροφή του στην Ελλάδα. Με χαρακτηριστική ανάρτηση, ο 25χρονος γκαρντ έγραψε στο twitter:

«16 δολάρια για ένα καυτερό μπουρίτο. Είναι ΕΓΚΛΗΜΑ. Επιστρέφω στην Ελλάδα».

$16 for a chipotle burrito is CRIMINAL… I’m going back to Greece ✌🏼😂😂