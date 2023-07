Η περίπτωση του Γιαμ Μαντάρ ήλθε εσχάτως στο προσκήνιο για τη Φενέρμπαχτσε και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η μεταγραφή του Ισραηλινού γκαρντ στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη θα ολοκληρωθεί άμεσα.

Ο Γιαμ Μαντάρ ήταν μέλος της Παρτιζάν που κατέκτησε την Αδριατική Λίγκα και έφτασε στο σημείο να διεκδικήσει με αξιώσεις την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague, κατακτώντας εν τέλει τον τίτλο του Rising Star στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση για τη σεζόν 2022/23.

Πληροφορίες από τη Σερβία ανέφεραν ότι ο 22χρονος Ισραηλινός γκαρντ απασχολεί τη Φενέρμπαχτσε για την ενίσχυση στη θέση του πόιντ γκαρντ, συνδέοντας την περίπτωσή του με τον Κώστα Σλούκα που κατέληξε στον Παναθηναϊκό και τη διαφαινόμενη αποχώρηση του Νικ Καλάθη.

Η τελευταία σημείωση σε ό,τι αφορά τον Μαντάρ ήταν το δημοσίευμα του BasketNews το πρωί της Τετάρτης 12/7, εξηγώντας ότι ο νεαρός πλέι μέικερ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κωνσταντινούπολη υπό τις οδηγίες του Δημήτρη Ιτούδη.

Ο Μαντάρ μέτρησε φέτος 5.8 πόντους, 1.2 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ σε 38 συμμετοχές στην EuroLeague με την Παρτιζάν. Τις προηγούμενες ημέρες βρέθηκε στη Σύρο για το τουρνουά Stixoiman Aegeanball Festival και δήλωσε στο Gazzetta ότι ο Ματίας Λεσόρ θα είναι κυρίαρχος στον Παναθηναϊκό.



Yam Madar is in the final stages of securing a deal with Fenerbahce, reports @Urbodo ✊ pic.twitter.com/V7EHh7SKSL