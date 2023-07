Η προσθήκη του Κώστα Σλούκα στον Παναθηναϊκό έκανε, όπως ήταν αναμενόμενο, τον γύρο της Ευρώπης στα αθλητικά ΜΜΕ.

Ο Κώστας Σλούκας έκανε μία κίνηση που σημαδεύει το μπασκετικό καλοκαίρι, περνώντας από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό. Μία κίνηση που όπως ήταν αναμενόμενο έκανε τον γύρο της Ευρώπης και φυσικά έφτασε ως την Τουρκία. Η «Fanatik» έβαλε στο παιχνίδι τον Αταμάν και τη Φενέρμπαχτσε, κάνοντας λόγο για «κλοπή» του πρώην προπονητή της Εφές ενός παίκτη που αποτελούσε βασικό στόχο της ομάδας του Ιτούδη.

Η ίδια η EuroLeague αρχικά... ξαφνιάστηκε, τονίζοντας στα social media ότι δεν είχε προλάβει καν να φτιάξει photoshop με εκείνον στα πράσινα. Ωστόσο λίγο αργότερα η διοργάνωση... πήρε φωτιά.

Τελικά το photoshop έγινε, με την πράσινη φανέλα να μπαίνει στους ώμους του Σλούκα.

How does the new jersey look on Sloukas? ☘️ pic.twitter.com/8tOXHBtZ8V