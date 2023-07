Ο Βασίλης Σπανούλης θα είναι το πρόσωπο που θα τιμηθεί για τα όσα έχει πετύχει στην καριέρα του με τον Ολυμπιακό, τη νύχτα της 17ης Σεπτεμβρίου, με τους «ερυθρολεύκους» να ανεβάζουν σχετικό βίντεο ενόψει της φιλικής αναμέτρησης με την Αρμάνι.

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ομάδα που θα αντιμετωπίσει στις 17 Σεπτεμβρίου, την ημέρα που θα τιμήσει τον θρυλικό αρχηγό του, Βασίλη Σπανούλη.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ξεκίνησε ήδη το πρόμο της ημέρας, όπου θα φιλοξενήσει την Αρμάνι σε ένα φιλικό προς τιμήν του Σπανούλη στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Με ένα video ενός λεπτού, ο Ολυμπιακός προλογίζει τη σπουδαία αυτή μέρα για τον οργανισμό.

Στο ποστάρισμα αυτό θα δείτε φωτογραφίες του Σπανούλη από παιδική ηλικία, καθώς και στιγμές από την καριέρα του μεταξύ άλλων, αλλά και δηλώσεις των συμπαικτών του από το παρελθόν.

The Captain! The Legend 7! His Special Night!



Peace and Friendship Stadium



17/09/23



