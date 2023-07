Ολυμπιακός σε Βεζένκοβ: «Γελάσαμε, κλάψαμε, πανηγυρίσαμε μαζί, συνέχισε την φοβερή δουλειά σου»

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έστειλε το δικό της, συγκινητικό, μήνυμα στον Σάσα Βεζένκοβ μετά την απόφαση του να πραγματοποιήσει το «american dream» στο ΝΒΑ.

Πέντε χρόνια είναι πολλά. Και είναι λογικό και επόμενο να δημιουργηθούν σχέσεις ζωής. Και όχι μόνο να περιορίζονται μέσα στις τέσσερις γραμμές του παρκέ.

Αυτή ακριβώς είναι η σχέση του Ολυμπιακού με τον Σάσα Βεζένκοβ, ο οποίος πήρε την μεγάλη απόφαση να δοκιμάσει την τύχη του στο ΝΒΑ.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός αποχαιρέτησε με έναν συγκινητικό τρόπο τον Βούλγαρο φόργουορντ ανανεώνοντας το ραντεβού μαζί του: «Μέχρι να ξανασυναντηθούμε...»

«Σε ευχαριστούμε Σάσα! Είναι δύσκολο να σκεφτόμαστε ότι δεν θα είσαι πλέον ενεργό μέλος του Ολυμπιακού. Έχουμε περάσει τόσα πολλά μαζί!!!» ανέφεραν αρχικά οι «ερυθρόλευκοι» στο μήνυμά τους και κατέληγαν:

«Ξεπεράσαμε όλα τα εμπόδια, σε έχουμε παρακολουθήσει να μεγαλώνεις ως παίκτης, γελάσαμε, κλάψαμε, πανηγυρίσαμε, τα καταφέραμε! Συνέχισε την φοβερή, καταπληκτική, απίστευτη, και αξιόλογη δουλειά και κάνε μας όλους ΠΕΡΗΦΑΝΟΥΣ!!! Αυτό δεν είναι μήνυμα αποχαιρετισμού… Είναι… Μέχρι να ξανασυναντηθούμε!»

We have overcome all obstacles, we have watched you grow as a player, we laughed, we cried, we celebrated, we succeeded!



Keep up the awesome, amazing, incredible, remarkable work and make us all PROUD!!!



This is not a goodbye message… It’s a… Till we meet again!#OlympiacosBC