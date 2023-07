Σε βαρύ πένθος «βυθίστηκε» ο Ντάντε Έξουμ, ο οποίος έχασε τον πατέρα του σε ηλικία μόλις 60 ετών.

Πριν από μερικές ημέρες κυκλοφόρησε η είδηση ότι ο Σεσίλ Έξουμ, πατέρας του Ντάντε Έξουμ, νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική.

Δεν έγινε ποτέ γνωστές οι λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του αν και στην Αμερική έκαναν λόγο για σοβαρά προβλήματα στο αναπνευστικό.

Ο Σεσίλ Έξουμ υπήρξε και εκείνος μπασκετμπολίστας και μάλιστα υπήρξε συμπαίκτης των Μάικλ Τζόρνταν και Τζέιμς Γουόρθι στο πανεπιστήμιο του Νορθ Καρολάινα κατακτώντας τον τίτλο του NCAA το 1982. Επιλεχθηκε στο νούμερο 194 του draft το 1984 ωστόσο δεν έκανε ποτέ καριέρα στο ΝΒΑ και διακρίθηκε στο πρωτάθλημα Αυστραλίας.

Φέτος έδωσε το «παρών» σε πολλά ματς της Παρτίζαν στην «Stark Arena» προκειμένου να συμπαρασταθεί στον γιο του, ενώ τον περασμένο Απρίλιο ήταν και μάρτυρας της επικής κλωτσοπατινάδας στη Μαδρίτη μεταξύ της Ρεάλ και της σερβικής ομάδας. Μάλιστα μετά το τέλος είχε και ένα επεισόδιο με τους ανθρώπους της security θέλοντας να δει τον γιο του μετά τη... δολοφονική λαβή του Γιαμπουσέλε.

With great sadness we found out that our dear Cecil Exum died today at the age of 60.#KKPartizan is expressing deepest condolences to @daanteee and Exum family. 🙏🏽🕊️ pic.twitter.com/Vy9yloeDHA