Η Ένωση Παικτών της EuroLeague ονόμασε τον Τόμας Γουόκαπ ως τον Καλύτερο Αμυντικό και τον Σάσα Βεζένκοβ ως τον MVP της σεζόν.

Η Ένωση Παικτών της EuroLeague συμφώνησε με τα βραβεία που έδωσε η EuroLeague και ανακήρυξε τον Σάσα Βεζένκοβ ως τον MVP της σεζόν, η οποία ολοκληρώθηκε με την επικράτηση της Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στον Ολυμπιακό.

Εκεί που διαφώνησε η Ένωση ήταν στο βραβείο του Καλύτερου Αμυντικού. Ο Έντι Ταβάρες πήρε το βραβείο της EuroLeague, ωστόσο οι παίκτες ψήφισαν ως κορυφαίο αμυντικός τον Τόμας Γουόκαπ.

«Ο πιο κυρίαρχος αμυντικός με τη μεγαλύτερη συμβολή στο αμυντικό κομμάτι της ομάδας του», αναφέρει το ποστάρισμα της Ένωσης Παικτών στον λογαριασμό τους στο twitter.

2023 ELPA Players’ Choice Award “BEST DEFENDER” goes to Thomas Walkup 🙌



🔎 Most dominant defensive player with the biggest impact on his team’s defensive play.



