Η Μονακό προσκάλεσε τον Ντουράντ στον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό

Η Μονακό έκανε ανοικτή πρόσκληση στον Κέβιν Ντουράντ προκειμένου να βρεθεί στο Κάουνας και δη στο πλευρό της γαλλικής ομάδας ενόψει του ημιτελικού με τον Ολυμπιακό.

Από τη στιγμή που οι Φοίνιξ Σανς αποκλείστηκαν από τη συνέχεια των play-offs μετά την ήττα από τους Ντένβερ Νάγκετς, αυτομάτως ολοκληρώθηκαν και οι φετινές υποχρεώσεις του Κέβιν Ντουράντ. Κάτι που σπεύδουν να... εκμεταλλευτούν στην Μονακό προκειμένου να τον έχουν και πάλι στο πλευρό τους ενόψει του Final Four στο Κάουνας!

Όπως είναι γνωστό ο KD διατηρεί άριστες σχέσεις με τον Μάικ Τζέιμς και γι' αυτόν τον λόγο έδωσε το «παρών» πριν από έναν χρόνο στα παιχνίδια των play-offs κόντρα στον Ολυμπιακό, τόσο στο Πριγκιπάτο όσο και στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας όπου οι «ερυθρόλευκοι» είχαν κλειδώσει την πρόκριση για το Βελιγράδι.

Από τη στιγμή που έχει αναπτυχθεί αυτή η σχέση μεταξύ Μονακό και Ντουράντ, η γαλλική ομάδα έκανε ανοικτή πρόσκληση στον σούπερ σταρ του ΝΒΑ προκειμένου να δώσει το «παρών» στην «Zalgirio Arena» για τον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό: «Από τη στιγμή που έχει περισσότερο ελεύθερο χρόνο τώρα και αγαπάς το καλό μπάσκετ, δεν γίνεται να χάσει το do or die ματς Μονακό-Ολυμπιακό» ανέφεραν οι Μονεγάσκοι στην αγγλική έκδοση του twitter «ταγκάροντας» τον Ντουράντ.

'@KDTrey5, since you have more free time now & love great basketball, you can't miss Monaco - Olympiacos do-or-die game again 😎 pic.twitter.com/tR0hbxdFHK