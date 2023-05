Ο Μάικ Τζέιμς έχει μετατρέψει το ημίχρονο της Μονακό σε «one man show» διατηρώντας το προβάδισμα για λογαριασμό της ομάδας του.

Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν ασταμάτητος στο πρώτο μισό του Game 5 στο Πριγκιπάτο και με την απόδοσή του έφερε την Μονακό να προηγείται με 53-49.

Οι γηπεδούχοι πραγματοποίησαν στην 2η περίοδο επιμέρους σκορ 27-16 έχοντας επιστρέψει ολοκληρωτικά στο ματς μετά το παραγωγικό δεκάλεπτο της Μακάμπι.

Συγκεκριμένα ο Μάικ Τζέιμς είχε βρεθεί στο παρκέ για 17:28 και είχε 21 πόντους με 5/6 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 5/6 βολές, 4 ασίστ, 2 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και κανένα λάθος.

