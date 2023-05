O Kώστας Παπανικολάου έκλεισε την πρώτη περίοδο κόντρα στη Φενέρ με τον καλύτερο τρόπο.

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού... μίλησε στο τέλος της πρώτης περιόδου του Game 5 με τη Φενέρ. Ο Κώστας Παπανικολάου ευστόχησε κόντρα στον Ντόρσεϊ, παίρνοντας και το φάουλ.

Δείτε τη φάση

.@K_pap16 getting a buzzer-beater out of nothing 👀 🚨 #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/GZqsFeVTud