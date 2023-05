Ποιος είπε ο Μουσταφά Φαλ δεν χαμογελάει; Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έσπευσε να δώσει απαντήσεις σε όσους έχουν την... απορία.

Μπορεί ο Γάλλος σέντερ να μην είναι ιδιαίτερα χαμογελαστός αλλά όταν βλέπει τον Σλούκα να ευστοχεί σε ένα τέτοιο τρίποντο, τότε το χαμόγελό του φτάνει έως και τα αυτιά !

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός θέλησε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους και διώξει τις... όποιες αμφιβολίες υπήρχαν για το χαμόγελο του Φαλ.

Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, είπε την... δική της καλημέρα μετά τη νίκη επί της Φενέρμπαχτσε στην Πόλη: «Για όλους τους αμφισβητίες, χαμογελάει όταν έχει καλό λόγο»!

Kalimera! ☁️☕️😎



For all the doubters… He smiles, when there is a good reason to 😜✌🏽#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/9xffO7hfjb