Φοβερό τρίποντο του Βεζένκοβ στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου απέναντι στη Φενέρ.

Εκεί όπου η Φενέρ νόμιζε πως είχε βγάλει την άμυνα στην τελευταία φάση του τρίτου δεκαλέπτου, ο Σάσα Βεζένκοβ σηκώθηκε σχεδόν από το logo και το μπουμπούνισε.

Δείτε τι έκανε

THIS IS WHAT HE DOES!



How good is Vezenkov? The @Olympiacos_BC with an unreal triple 😮 #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/daArB0CvBn