Ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι ακόμη και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού στηρίζει ενεργά την προσπάθεια της Παρτίζαν και συμβάλλει στην αποπληρωμή των χρεών που υπάρχουν στους Σέρβους.

Η Παρτίζαν συνεχίζει την πορεία της στην EuroLeague και ταυτόχρονα τον... αγώνα της προκειμένου να συγκεντρώσει τα χρήματα που θα καλύψουν τα χρέη προς την εφορία.

Στο έργο αυτό, έχουν σπουδαία δράση οι φίλαθλοι των «ασπρόμαυρων» που επιθυμούν να δουν την ομάδα τους να ανακάμπτει με καθαρό... μητρώο. Το "We have one Partizan" είναι η σελίδα στην οποία γίνονται οι δωρεές από πάσης φύσεως πρόσωπα, με τα περισσότερα να είναι άγνωστα στη γενική ματιά και άλλα να σου τραβούν την προσοχή.

Ένα εξ αυτών και εκείνο του Αλεξέι Ποκουσέφσκι που μπορεί να αγωνίζεται στους Θάντερ για λογαριασμό του ΝΒΑ και ποτέ να μην φόρεσε τα χρώματα της Παρτίζαν, ωστόσο φροντίζει για αυτή προσφέροντας 10.000 δηνάρια.

Μάλιστα, ξεχωρίζουν ακόμη τα ονόματα του Φίλιπ Φιλίποβιτς, Σέρβου πολίστα του Ολυμπιακού, που μένει δίπλα στην ομάδα του με κάθε τρόπο, αλλά και του ποδοσφαιριστή Αλεξάνταρ Μίτροβιτς με την μεγαλύτερη προσφορά έως τώρα (662.000 δηνάρια).