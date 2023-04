Οι οπαδοίν της Παρτίζαν στηρίζουν έμπρακτα την ομάδα του Βελιγραδίου και έχουν ήδη συγκεντρώσει 750.000 ευρώ για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών του κλαμπ.

Η Παρτίζαν καλείται να πληρώσει περίπου 7 εκατομμύρια ευρώ που αντιστοιχούν σε ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές και προς αυτή την κατεύθυνση, έχει την έμπρακτη στήριξη των οπαδών της μέσω του προγράμματος «WE HAVE ONE PARTISAN».

Οι οπαδοί της Παρτίζαν, λοιπόν κάνουν επώνυμες δωρέες για την οικονομική ενίσχυση του κλαμπ και σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσίευσε η ομάδα του Βελιγραδίου, έχουν ήδη συγκεντρωθεί 88.317.055 δηνάρια, ήτοι σχεδόν 750.000 ευρώ!

Το πρόγραμμα για την οικονομική ενίσχυση της Παρτίζαν συνεχίζεται και οι δωρεές θα ταξινομηθούν με βάση το ύψος του ποσού. Μάλιστα τα ονόματα των 1.992 οπαδών με τις μεγαλύτερες δωρές θα τοποθετηθούν στο παρκέ όπου η Παρτίζαν θα δώσει τους εντός έδρας αγώνες για τη σεζόν 2023-24.