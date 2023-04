Ο Ολυμπιακός βρίσκεται ανάμεσα στις ομάδες που είχαν την μεγαλύτερη στήριξη από τον κόσμο τους, όπως φαίνεται από τις μετρήσεις της EuroLeague που τον φέρνουν στην πέμπτη θέση.

Με νέο ρεκόρ προσέλευσης στα γήπεδά της αποχαιρετά η EuroLeague την κανονική περίοδο της σεζόν και... καλωσορίζει τα play-offs. Η διοργανώτρια αρχή, μέσω της σελίδας της, παρουσίασε τις 10 ομάδες που συνέβαλαν στο να καταγραφούν τα αντίστοιχα νούμερα.

Ο Ολυμπιακός, που τη φετινή χρονιά αγωνίστηκε αρκετές φορές με κατάμεστο το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, έχοντας τους «ερυθρόλευκους» φίλους στο πλευρό του, βρίσκεται στην πέμπτη θέση με 10.224 φιλάθλους κατά μέσο όρο.

Πρώτη είναι η Παρτίζαν με 17.763, ακολουθεί η Ζάλγκιρις, η Εφές και η Μακάμπι.

Θυμίζουμε, μάλιστα, πως οι Πειραιώτες έχουν ανακοινώσει sold out και για τα δύο πρώτα παιχνίδια με τη Φενέρμπαχτσε στη φάση των «8».

The EuroLeague regular season sets attendance records 📈



The 2022-23 regular season averaged the highest attendance of any on record with an average of 8,748 spectators per game 👏https://t.co/nNnxXNYfEC pic.twitter.com/Eq4cKr16F3