Η Μαριέλλα Φασούλα ολοκλήρωσε μία εξαιρετική σεζόν στην EuroLeague Women ως μία εκ των πρωταγωνιστριών της Αβενίδα και συμπεριλήφθηκε στην δεύτερη καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης.

Σπουδαία διάκριση με γαλανόλευκο χρώμα... Η Μαριέλλα Φασούλα με τη φανέλα της Αβενίδα έφτασε μία ανάσα από το Final 4 της EuroLeague Women, όμως κατάφερε να βρει τη θέση της ανάμεσα στις κορυφαίες της σεζόν. Η Ελληνίδα σέντερ αποτέλεσε από τα βασικά πρόσωπα των Ισπανίδων κατά τη διάρκεια της χρονιάς, κατέγραψε μεγάλες εμφανίσεις και συμπεριλήφθηκε στην δεύτερη καλύτερη πεντάδα.

Η Φασούλα μέτρησε 11.2 πόντους με 4.5 ριμπάουντ και μια ασίστ ανά αγώνα σουτάροντας με 61.9% στα δίποντα και κατάφερε να ξεχωρίσει στα μεγάλα σαλόνια και την Νο1 ευρωπαϊκή Λίγκα.

Θυμίζουμε πως στο event της FIBA είχε τη στιγμή του και ο Τζώρτζης Δικαιουλάκος, που αναδείχθηκε ο καλύτερος προπονητής της σεζόν και βραβεύτηκε από τον Ανδρέα Ζαγκλή.

🙌 Put your hands together for the All-EuroLeague Women 2nd Team 🙌 pic.twitter.com/eHvVnSyLWM