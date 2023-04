To... καρφί του Τέιλορ στην Εφές: «Πίστευε πως δεν άξιζα να παίζω, γελάω»

Ο Αϊζάια Τέιλορ πέταξε το καρφί του προς την πρώην ομάδα του, Εφές μετά την πρόκριση της Ζάλγκιρις.

Η Ζάλγκιρις πήρε το διπλό επί της Μπάγερν και προκρίθηκε στα play-offs εκεί όπου θα κοντραριστεί με τη Μπαρτσελόνα του Σάρας. Ο Αϊζάια Τέιλορ που στο ξεκίνημα της σεζόν έπαιζε στην Εφές, αλλά μετά συνέχισε στους Λιθουανούς, βρήκε την ευκαιρία να ρίξει τη... μπηχτή του στους Τούρκους. Άλλωστε η Εφές δεν κατάφερε να προκριθεί στα play-offs σε αντίθεση με την ομάδα του Κάουνας.

«Είναι τρελό να το σκεφτείς. Η πρώην ομάδα μου πίστευε πως δεν άξιζα να παίζω. Γελάω», έγραψε στο twitter. Φέτος ο Τέιλορ δίνει λύσεις στην περιφέρεια της Ζάλγκιρις έχοντας 8.7 πόντους και 2.8 ασίστ κατά μέσο όρο με το εντυπωσιακό 57.1% στα τρίποντα (8/14).

Crazy to think… my last team didn’t think it was worth playing me LOL 🤡