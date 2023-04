Η Φενέρμπαχτσε αντίπαλος του Ολυμπιακού στα play-offs

Ο Ολυμπιακός θα κληθεί να αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε του Δημήτρη Ιτούδη αλλά και των Νικ Καλάθη, Τάιλερ Ντόρσεϊ και Κώστα Αντετοκούνμπο στον δρόμο για το Final-4 του Κάουνας.

Η Φενέρμπαχτσε είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στα play-offs της EuroLeague. Οι Πειραιώτες ολοκλήρωσαν από χθες τις υποχρεώσεις τους με νίκη επί της Μπασκόνια για να τερματίσουν πρώτοι και οι συνδυασμοί έφεραν τελικά την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη στο ζευγάρωμα του πρώτου με τον όγδοο.

Παρά την ήττα της από τον Ερυθρό Αστέρα, η Φενέρ γνώριζε το ότι θα προκριθεί και απλώς περίμενε το πλασάρισμα. Οι νίκες της Παρτίζαν και της Ζάλγκιρις την τοποθέτησαν στην όγδοη θέση της EuroLeague και έτσι θα αντιμετωπίσει με μειονέκτημα έδρας τον Ολυμπιακό.

Θυμίζουμε πως οι σειρές ξεκινάνε στις 25 Απριλίου και πρόκειται για best of five, δηλαδή ο νικητής χρειάζεται τρεις νίκες ώστε να βρεθεί στο Final-4 του Κάουνας. Τα πρώτα δύο παιχνίδια θα γίνουν στο ΣΕΦ, το τρίτο στην Κωνσταντινούπολη, όπως και το τέταρτο αν χρειαστεί. Σε περίπτωση που η σειρά φτάσει στο 2-2, το πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι θα διεξαχθεί ξανά στο Φάληρο.