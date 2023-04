Ένα εντυπωσιακό video έφτιαξε ο Ολυμπιακός για να ανακοινώσει πως ο Τόμας Γουόκαπ θα παραμείνει στην ομάδα για άλλα τέσσερα χρόνια.

Ο Τόμας Γουόκαπ θα είναι κάτοικος Πειραιά μέχρι και το 2027, αφού ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας των δύο πλευρών. Μάλιστα οι «ερυθρόλευκοι» είχαν τρομερή έμπνευση και δημιούργησαν ένα φοβερό video για την ξεχωριστή μέρα για τον Αμερικανό γκαρντ.

Ο Τόμας βρίσκεται σε μια ταβέρνα του Πειραιά και παραγγέλνει χταπόδι, το οποίο δυσκολεύεται λίγο να προφέρει, ενώ παίρνει και την ταραμοσαλάτα του, αλλά και καλαμαράκια. Όλα αυτά μιλώντας ελληνικά! Εντάξει, με το χταπόδι δυσκολεύτηκε αρκετά!

Δείτε το εντυπωσιακό video της ΚΑΕ Ολυμπιακός

