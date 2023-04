Λίγο μετά την ανακοίνωση για την ανανέωση του συμβολαίου του Σακιέλ ΜακΚίσικ, ο Αμερικανός είπε το δικό του ευχαριστώ στους προέδρους και στον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την επέκταση του συμβολαίου του Σακιέλ ΜακΚίσικ για άλλα δύο χρόνια, κάτι που σημαίνει ότι ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ θα κλείσει πενταετία στο λιμάνι ως παίκτης των «ερυθρολεύκων».

Μετά την ανακοίνωση για την παραμονή του στην ομάδα (τουλάχιστον) έως και το καλοκαίρι του 2025, ο ΜακΚίσικ θέλησε να πει το δικό του ευχαριστώ: «Εγώ και η Μπέριλ (σ.σ. σύζυγός του) είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα παραμείνουμε στην Αθήνα για άλλα δύο χρόνια. Θέλω να ευχαριστήσω τους κ.κ. Γιώργος και Παναγιώτη Αγγελόπουλο, όπως επίσης τον coach B. (σ.σ. Μπαρτζώκα) και όλο το staff που βοηθούν τον Ολυμπιακό να είναι αυτό που είναι. Και στους καλύτερους φιλάθλους του κόσμου» καταλήγοντας στα ελληνικά.

«Οι καλύτεροι φίλαθλοι του κόσμου!»

Me and @berilmckissic are happy to be in Athens for 2 more seasons. I want to thank Mr. Giorgos and Mr. Panagiotis Angelopoulos and Coach B, and all of the staff who help make Oly what it is. To the best fans in the world, Οι καλύτεροι φίλαθλοι του κόσμου!@Olympiacos_BC pic.twitter.com/VZ4eexPSn0