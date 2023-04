Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις: «Υποσχέθηκα στις γάτες μου ότι θα παίξω καλά» (vid)

Ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις αποκάλυψε το μυστικό της εμφάνισής του απέναντι στην Αναντολού Εφές. Και διαθέτει ένα δυνατό νιαούρισμα.

O Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις έμεινε στο παρκέ για 40 λεπτά. Δίχως ανάσα. Και κόντρα στην Αναντολού Εφές μέτρησε 26 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Μετά το τέλος του αγώνα και αφού ο προπονητής του, Δημήτρης Ιτούδης αστειεύτηκε ότι είναι «κακός προπονητής», αφού άφησε τόσο τον Χέις-Ντέιβις όσο και τον Ντάισον Πιερ σε ολόκληρη τη διάρκεια του αγώνα στο παρκέ, ο Αμερικανός φόργουορντ έδωσε την εξήγησή του.

«Μίλησα στις γάτες μου το πρωί. Υπάρχουν κάτι γάτες στον πάνω όροφο που τους μίλησα. Είχα μία καλή κουβέντα μαζί τους. Μου ζήτησαν να κάνω το καλύτερο. Και εγώ απάντησα στο νιαούρισμά τους και τους είπα ότι θα το κάνω», ήταν τα λόγια του.

