Συγκλονίζει ο Γιανγκ: «Κανείς δεν μπορεί να ακούσει ότι ίσως να μην περπατήσει ξανά» (vid)

Η Euroleague έδωσε στη δημοσιότητα ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Πάτρικ Γιανγκ, ο οποίος το καλοκαίρι του 2022 ενεπλάκη σε τροχαίο το οποίο τον «καθήλωσε» σε αναπηρικό καροτσάκι.

Ο Αμερικανός, άλλοτε σέντερ του Ολυμπιακού συγκλόνισε το παγκόσμιο μπάσκετ όταν έγινε γνωστή η είδηση για το τροχαίο ατύχημα που είχε στη Νεμπράσκα στις αρχές του περασμένου. Ιουλίου. Ο ίδιος μπορεί να θέλησε να καθησυχάσει τους πάντες για την υγεία του ωστόσο από τότε παραμένει καθηλωμένος σε αναπηρικό καροτσάκι.

Καθημερινά δίνει τον δικό του αγώνα προκειμένου να σταθεί ξανά στα πόδια του. Ο Πάτρικ Γιανγκ μίλησε στην Euroleague για το ατύχημα και τη καριέρα του και η διοργανώτρια αρχή έδωσε στην δημοσιότητα ένα απόσπασμα από τη συνέντευξή του. Μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τις μέρες του στον Ολυμπιακό και τη συμμετοχή του στο Final 4 του 2017 στην Κωνσταντινούπολη, αποθέωσε τον Βασίλη Σπανούλη ενώ αναφέρθηκε και στη ζωή μετά το σοβαρό ατύχημα.

«Κανείς δεν μπορεί να προετοιμαστεί για το πώς μπορεί να αλλάξει η ζωή του ύστερα από ένα τροχαίο ατύχημα. Και να του πουν ότι ίσως να μην μπορέσεις να περπατήσεις ξανά...» ανέφερε ο Πάτρικ Γιανγκ ενώ θυμήθηκε τις μέρες του στον Ολυμπιακό: «Η καλύτερη στιγμή μου όταν πήγαμε στο Final 4 όπως και το να βλέπω τον Βασίλη Σπανούλη να κερδίζει μόνος του τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ. Και μετά οι πανηγυρισμοί...»

Former EuroLeague player @PatricYoung4 is one of our special guests in the latest edition of 𝗧𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗧𝗮𝗹𝗸: 𝗛𝗲𝗮𝗹𝘁𝗵𝘆 𝗛𝗮𝗯𝗶𝘁𝘀



Full episode coming on Friday ⌛️ pic.twitter.com/jROgrvGcgX