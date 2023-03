Η βαριά διαφαινόμενη ήττα της Βίρτους Μπολόνια έφερε νεύρα, με τον Τόρνικε Σενγκέλια να προκαλείται από την εξέδρα και να κινείται προς τους οπαδούς της Μακάμπι.

Παραλίγο να μπει μπουρλότο στο ματς της Μακάμπι με τη Βίρτους. Λίγο πριν από την έναρξη της 4ης περιόδου και ενώ η διαφορά ήταν στους 34 πόντους (87-53), ο Τόρνικε Σενγκέλια απάντησε στις προκλήσεις της εξέδρας.

Η κάμερα έπιασε τον Γεωργιανό να βρίζει προς τους φιλάθλους της Μακάμπι και μάλιστα να κάνει κίνηση να πηδήξει το κάγκελο! Το γήπεδο άρχισε εν χορώ να βρίζει τον Γεωργιανό φόργουορντ.

Η ένταση... έσβησε μετά από λίγο, με τον ιδιοκτήτη της Μακάμπι, Σιμόν Μιζράχι να παρεμβαίνει για να ηρεμήσει την κατάσταση.

Emotions run high, as Tornike Shengelia engages in a heated exchange with Maccabi fans 👀 pic.twitter.com/Z0pvFrQ3Q7