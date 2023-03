Η EuroLeague παρουσίασε ένα συγκινητικό βίντεο με τον Κάσιους Γουίνστον να μιλά για την οικογένειά του, αλλά και τον αυτόχειρα αδερφό του που αποτελεί κίνητρο για τον ίδιο.

Λίγο πριν η Μπάγερν τεθεί αντιμέτωπη με τον Παναθηναϊκό (28/03), η EuroLeague εστίασε στον Κάσιους Γουίνστον και τη ζωή του που στιγματίστηκε από μία συγκλονιστική ιστορία.

Μετά την εισαγωγή του για τον τρόπο που μεγάλωσε στην αγαπημένη του πόλη, το Ντιτρόιτ, ο Γουίνστον μιλά για το δέσιμο της οικογένειάς του που πάλεψε να ξεπεράσει την αυτοκτονία του αδερφού του, Ζακ, τον Νοέμβρη του 2019.

«Καθένας είχε το κομμάτι του και ο Ζακ ήταν εκείνος που φρόντιζε ώστε όλοι να γελούν, να είναι χαλαροί και να μην αγχώνονται πολύ. Κρατούσε την οικογένεια ενωμένη Θα ήταν εκεί να βάλει το χαμόγελο στο πρόσωπό σου και να πει κάτι... χαζό. Το πιο τρελό είναι ότι δεν το αντιλαμβάνεσαι μέχρι να χαθεί. Αλλά από τη στιγμή που χάνεται νιώθεις το κενό και σου λείπει συνέχεια.

"I make sure my brother's proud" 🙏 @cassiuswinston of @FCBBasketball opens up about his family, with a strong bond reinforced by their love for the game and growing up in Detroit 🌇♥️#EveryGameMtters pic.twitter.com/tin8Cq7LhY