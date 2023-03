Τρινκιέρι εναντίον δημοσιογράφου: «Πώς ξέρεις τι σκέφτομαι, διαβάζεις το μυαλό μου;» (vid)

Αρκετά νεύρα στο ντέρμπι της 29ης αγωνιστικής της EuroLeague μεταξύ της Μπάγερν και της Άλμπα, με τον Αντρέα Τρινκιέρι να τα βάζει άλλη μία φορά με δημοσιογράφο.

Ο Αντρέα Τρινκιέρι τα έβαλε για άλλη μία φορά με δημοσιογράφο στο flash interview του ημιχρόνου της αναμέτρησης της Μπάγερν με την Άλμπα. Οι Βαυαροί βρέθηκαν πίσω στο σκορ με έναν πόντο (37-38) και όταν ο δημοσιογράφος τόλμησε να του πει πως πιθανότατα δε θα είναι ευχαριστημένος με την άμυνα, εκείνος απάντησε.

«Πώς το ξέρεις αυτό; Διαβάζεις τη σκέψη μου;» ήταν η πρώτη του αντίδραση, εξηγώντας αμέσως μετά πως το πρόβλημα ήταν η επίθεση της ομάδας του στο 1ο δεκάλεπτο που σκόραρε μόλις 14 πόντους.

Η αντίδραση του Τρινκιέρι

"How do you know that" 😂@andreatrinkieri's halftime interview ⬇️ @FCBBasketball pic.twitter.com/0fuU3CSQkH