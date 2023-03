Ο Ματ Κοστέλο με τρίποντο σχεδόν στην εκπνοή του αγώνα με τη Ρεάλ «εκτέλεσε» τους Μαδριλένους και προκάλεσε... αμόκ στα social media της ομάδας του.

Ο Αμερικανός φόργουορντ της Μπασκόνια «ξέρανε» τη Ρεάλ με τρίποντο και φάουλ στα 0.1'' για το τέλος του αγώνα και χάρισε στην ομάδα του μια μεγάλη νίκη με την οποία μπορεί να ελπίζει βάσιμα για παρουσία στα playoffs της φετινής Euroleague.

Αν μη τι άλλο πρόκειται για το σουτ της αγωνιστικής, αναγκάζοντας τον Ρούντο Φερνάντεθ να υποπέσει και σε φάουλ πάνω στην προσπάθειά του. Και να 'ταν μόνο αυτό; Μερικά λεπτά αργότερα «τρελάθηκαν» και τα social media της Μπασκόνια καθώς δεν είχαν... λόγια για να χαρακτηρίσουν την «τριποντάρα» του Κοστέλο.

Δείτε το τρίποντο...

WHAT JUST HAPPENED😱😱😱@Baskonia wins it at the buzzer in Madrid pic.twitter.com/xf5E5SQGWf