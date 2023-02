Με την παρουσία του Γιώργου Παπαγιάννη αλλά και του Κώστα Παπανικολάου στη δεκάδα, η EuroLeague δημοσίευσε τα καλύτερα καρφώματα για τον μήνα Φεβρουάριο!

Η συνεργασία του Κώστα Παπανικολάου με τον Τόμας Γουόκαπ άφησε με το... στόμα ανοιχτό άπαντες στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στην Άλμπα. Ο φόργουορντ των «ερυθρολεύκων» κάρφωσε με εντυπωσιακό τρόπο και θα είχε βρεθεί στην κορυφή των καρφωμάτων του μήνα, αν δεν εμφανιζόταν ο Φίλιπ Πετρούσεφ.

Την εβδομάδα που μας πέρασε, ο Σέρβος... πέταξε πάνω από τα χέρια του Κριστ Κουμάτζε και το κάρφωμά του ανακηρύχθηκε το κορυφαίο του μήνα Φεβρουαρίου.

Τα καλύτερα καρφώματα του Φεβρουαρίου στην EuroLeague

Going UP for big finishes🚀



Your monthly Top 10 dunks are here🤩



'Top 10 Dunks of the Month' I @TurkishAirlines pic.twitter.com/ZTIX9VVD2R