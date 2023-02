Ο Ρικ Πιτίνο συναντήθηκε με φίλο του Παναθηναϊκού και δεν έχασε την ευκαιρία να φωτογραφηθεί μαζί του κάνοντας ανάρτηση στον λογαριασμό του.

Ο Ρικ Πιτίνο συνεχίζει την καριέρα του με τα χρώματα της Iona στο πέτο γεμίζοντας τις σελίδες του στο NCAA. Παρόλα αυτά, από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί να... αποχωριστεί την Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό. Ένας φίλος του «τριφυλλιού» βρέθηκε στο γήπεδο που ήταν ο 70χρονος προπονητής, ο οποίος τον εντόπισε και φωτογραφήθηκε μαζί του.

Ο θρύλος του κολεγιακού μπάσκετ στα παρκέ της Αμερικής, έχει ολοκληρώσει διπλή θητεία στην κορυφή του πάγκου των «πρασίνων», με τον φίλο της ομάδας να του ζητάει... να επιστρέψει με το χαρτόνι που κρατούσε.

Ο Πιτίνο ανήρτησε την σχετική φωτογραφία στον αρκετά δραστήριο προσωπικό του λογαριασμό στο twitter συνοδεύοντάς το με το «Πάμε ΠΑΟ».

«Στη μέση μιας πόλης 1.200 κατοίκων στο Όρος St. Mary's. Καθώς έβγαινα έξω, είδα την παρουσία του Παναθηναϊκού στις κερκίδες. Είναι πανταχού παρόντες. Χαίρομαι που βλέπω αυτούς τους νέους άνδρες και εκτιμώ την υποστήριξή τους. Πάμε ΠΑΟ!!».

In the middle of a town of 1,200 people at Mount St. Mary's. As I walked out, I witnessed the presence of Panathinaikos in the stands. They are ubiquitous. Good to see these young men and appreicate their support. Go PAO!! pic.twitter.com/waiYwczRM5